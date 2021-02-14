لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يرفض تلقي لقاح كورونا لهذا السبب

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، تلقي تطعيم فيروس كورونا، اليوم الأحد، مع انطلاق حملة التلقيح ضد "كوفيد-19".

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال دياب، وهو يتفقد بدء التلقيح بمستشفى الحريري الحكومي، إنه "تماشيًا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح أنا لن آخذ اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي يجب أن نقدّم له الحماية".

وأضاف: "أنتم الجنود المجهولون الذين احتملتم هذا العبء لأكثر من سنة، ومن هذا المنطلق أنتم أديتم رسالتكم وقمتم بواجبكم وقدمتم التضحيات، وهناك أشخاص من بينكم قدموا حياتهم من أجل هذه الرسالة لحماية الناس من هذا الوباء القاتل، والتزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني أنا اليوم لن آخذ اللقاح".

وأضاف أن "الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجبه وقدم تضحيات كبيرة، ولذلك علينا أن نقدم لهم كل حماية حتى يؤدوا رسالتهم من أجل حماية الناس".

وتابع: "اليوم ليس دوري وأنتم قبلي واليوم دوركم وكل شخص مذكور في برنامج اللقاح الوطني، الله يحميكم ويحمي القطاع الصحي، ويحمي كبارنا واللبنانيين جميعا".

من جانبه، أثنى وزير الصحة حمد حسن على خطوة دياب، مؤكدًا أنها كانت لافتة بإعطائه الأولوية للطاقم الطبي.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن رئيس العناية المركزة في مستشفى "رفيق الحريري الحكومي" الدكتور محمود حسون كان أول من تلقّى اللقاح، ثم تلاه الفنان الكبير صلاح تيزاني "أبو سليم".

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، بدأت حملة التلقيح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن.

وكان لبنان تسلم أمس، السبت، 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى والتي جاءت من بلجيكا.

ووصلت اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادا لبدء بعملية التطعيم، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على عملية التوزيع الممولة من قبل البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار.