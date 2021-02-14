الرئيس الروسي: لن نتخلى عن دونباس.. ويجب التفكير في عواقب أي خطوة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تتخلى عن دونباس، مشيرا إلى ضرورة التفكير في عواقب أي خطوة تقدم عليها البلاد.
وأَضاف بوتين -خلال لقائه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "قبل اتخاذ قرار ما، يجب التفكير في عواقب أي خطوة نخطوها، أنتم تفهمون، بالطبع، إن أمام عيوني أشخاص تلقوا جروحا وإعاقات، وخاصة أطفال، في دونباس".
وأوضح الرئيس الروسي "على أكتافنا، وأنا أقول أكتافنا لأنكم السلطة الرابعة، مسؤولية كبيرة عن روسيا بشكل عام، وقبل اتخاذ قرار ما، يجب علينا أن نفكر بعواقب أي خطوة نخطيها. نحن لن نترك دونباس بأي حال".
وأشار إلى أن سياسة الردع ضد روسيا تشتد مع تزايد قوة ونفوذ موسكو، مضيفا: "بمجرد أن بدأنا في الاستقرار حتى نقف على أقدامنا - ظهرت سياسة الردع على الفور".
وأوضح بوتين بالقول: "مع ازدياد قوتنا، تشتد ممارسات سياسة الردع بشكل مكثف أكثر فأكثر.. لدينا الكثير من الإنجازات. وهذا الأمر بدأ يزعجهم (خصوم روسيا).
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