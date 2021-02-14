موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442 وطريقة تحديث بيانات المستفيدين

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442 وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشن حملة كبيرة لجميع المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بعمل تحديث لبياناتهم الخاصة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولا داعي للذهاب إلى احد فروع الوزارة، فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير خدماتها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة تسهيلا على المواطنين وتنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تعد من أساسيات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وطريقة تحديث بيانات المستفيدين.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رجب 1442

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442، حيث سيكون يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، الموافق الثاني من شهر رجب 1442، على أن يتم استقبال المبالغ المقرر صرفها على حسابات المستفيدين بعد ظهر اليوم الأحد 14-2-2021.

اليتامى. العاجز عن العمل. من بلغ سن الشيخوخة. النساء اللاتي ليس لهم عائل. الآسرة غير المعولة.

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم قم بالدخول على حسابك الشخصي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. الان قم باختيار الملف الشخصي ومن ثما قم بمراجعة بيناتك الشخصية ثم تحديثها حسب المستجدات المطلوبة ثم قم بالضغط على إرسال الطلب.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعيطريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وهكذا تكون قد قمت بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأكدت الوزارة على تسجيل بياناتك بيدك حتى تستطيع تنفيذ خطة التحول الرقمي والابتعاد عن الاستغلال البشري.

شروط الاشتراك في الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط والمواصفات التي وضعتها الوزارة لمستحقي الضمان الاجتماعي وهي كالاتي:

يجب على المتقدم للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون عمر المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة اقل من 35 سنه. يجب على المتقدم أن يكون من محدودي الدخل. يجب أن لا يكون قد حصل على أي معاشات اخرى. يجب توفير حساب بنكي للقيام بإيداع المساعدات المقطوعة به.

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة هم الذين قد تضرروا بسبب فيروس كورونا وأكدت على توفير هذه الشروط قبل التسجيل والقيام بتقديم طلب المساعدات المقطوعة.

أهداف برنامج الضمان الاجتماعي

يريد برنامج الضمان الاجتماعي التأكيد على وصول الحد الأدنى من الدخل إلى جميع المستفيدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع التأكيد على وصول المعاش إلى كل من يستحقه بطريقة قانونية وعادلة وعلى اعلي كفاءة ممكنه، وأيضا يهتم برنامج الضمان الاجتماعي بتقديم الحماية والدعم الاجتماعي لكل المستفيدين مع وضع في المقدمة الأكثر احتياجاً واستحقاقاً.