السعودية تُمدد إيقاف الأنشطة الترفيهية وطلبات المطاعم الداخلية 20 يوماً

تمديد إيقاف الأنشطة الترفيهية بالمملكة وعدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا، حيث كشف منذ قليل مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه إلحاقاً للبيان الصادر منها في 21 من جمادي الآخر للعام الجاري 1442هـ والموافق 3 فبراير 2021، في ضوء ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن مواجهة جائحة كورونا في المملكة خلال الفترة القادمة، وذلك من اجل منع انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين في المملكة، ولتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في جميع مناطق المملكة، وخاصة بالتزامن مع وجود مؤشرات على ذلك، ولاسيما بعد حالة التراخي التي ظهرت مؤخراً في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

السعودية تقرر تمديد إيقاف الأنشطة الترفيهية

وتحرص الحكومة السعودية خلال هذه الفترة على المحافظة على الصحة العامة للمجتمع، مع العمل على المحافظة على مكتسبات الفترة الماضية، وذلك من أجل تحقيق السيطرة المثلى للسيطرة على الفيروس التاجي من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

حيث أصدرت الحكومة قرار بتمديد العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية التالية لمدة عشرون يوماً إضافياً، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 2-7- 1442 هـ، والموافق 14 فبراير 2021 ليكون الإجمالي ثلاثون يوماً قابلة للتمديد بحسب الوضع القادم للوباء، خوفاً من انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين بالمملكة خلال الفترة القادمة وعد السيطرة عليه، ومن اهم تلك الإجراءات:

عدم زيادة الحد الأقصى للتجمعات البشرية عن عشرون شخصاً في المناسبات الاجتماعية.

إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

تعليق تقديم الخدمات في المطاعم داخلياً وكذلك المقاهي، والاقتصار على تقديم الخدمات خارجياً.

غلق المراكز الترفيهية الداخلية ودور السينما وأماكن الألعاب الداخلية والمراكز الرياضية والصالات.

وأكد المصدر على أهمية التزام الجميع بتلك الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها المملكة، فضلاً عن جميع الإجراءات الأخرى السابقة التي شددت عليها الحكومة بالسعودية، وأنه سوف يتم التعامل بكل قوة وحسم مع جميع المخالفين خلال هذه المرحلة، وذلك من أجل منع انتشار فيروس كورونا في بين العديد من المواطنين في المملكة خلال الفترة القادمة، وأنه يتم التقيم المستمر من خلال الجهات الرقابية