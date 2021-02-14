قروض فورية بأقل راتب للمواطن السعودي والمقيم من بنك سامبا السعودي | رابط التقديم علي تمويل سامبا

قروض فورية بأقل راتب بدون كلفة أجل، حيث يعد بنك سامبا هو أحد البنوك الرائدة والمشهورة في المملكة العربية السعودية, والذي يتيح الفرصة للمواطن السعودي أن يتقدم بطلب للحصول علي طلب تمويل شخصي حتي يتمكن المواطن السعودي من تلبية احتياجاته وأغراضه المتعددة من زواج أو شراء سيارة أو شراء منزل وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات المتنوعة، ويسعى بنك سامبا إلى إرضاء جميع العملاء من خلال توفير جميع مبالغ التمويل التي تلبي جميع احتياجات العميل من الحصول علي التمويل المالي، وتوفير جميع المبالغ المالية من خلال سيولة نقدية كبيرة تناسب راتب كل عميل علي حده داخل المملكة العربية السعودية، ويعمل بنك سامبا علي تسهيل جميع الإجراءات علي العميل عبر عملية طلب التقديم علي التمويل الشخصي والذي يتم إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك, ومن خلال موقعنا سنوضح لكم كيفية التقديم علي طلب قروض فورية بأقل راتب بدون كلفة أجل عبر بنك سامبا.

يتميز بنك سامبا أن قيمة التمويل الشخصي به يصل إلى 1,500,000 ريال سعودي وهو أكبر مبلغ يمكن الحصول عليه من بنك سامبا.

يسمح بالسداد خلال فترة تصل إلى خمس سنوات، ويختار كل عميل المدة المحددة المناسبة له التي من خلالها يتم سداد قيمة التمويل.

من أهم مميزات بنك سامبا انه يقوم بالموافقة مباشرة عقب طلب التمويل الشخصي خلال وقت قصير من تقديم طلب التمويل.

يمكن التقديم علي تمويل مالي شخصي للمرة الثانية ولكن بعد سداد 20% من قيمة التمويل السابق الخاص بالعميل.

يقوم بنك سامبا بتقديم تمويل سريع خلال ساعات بسيطة من طلب العميل للتمويل بالمبلغ الذي يرغب به.

مميزات وفوائد التمويل الشخصي من بنك سامباشروط التقديم علي التمويل الشخصي من بنك سامبا

قروض بدون كلفة أجل يوفرها بنك سامبا السعودي لجميع قطاعات العمل المختلفة داخل المملكة سواء قطاعات حكومية أو قطاعات خاصة، ويتم تقييد صرف قروض بنك سامبا حتي تتوافر هذه الشروط لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول علي قرض:

أولاً بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي:

أن يكون المتقدم علي التمويل الشخصي من ذو حاملي الجنسية السعودية أو من أي جنسية أخري.

لا يقل عمر المتقدم للقرض عن 18 عام.

الحد الأقل للراتب الشهري للعميل في حدود 2500 ريال سعودي.

أن يكون علي قيد العمل بمدة شهر واحد فقط بجهة العمل.

التزام العميل بسداد قيمة التمويل النقدي الذي يحصل عليه والسداد في المواعيد المحددة.

ثانياً بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص:

أن يكون المتقدم علي التمويل الشخصي سعودي الجنسية أو من أي جنسية أخري.

لا يقل عمر المتقدم للقرض عن 21 عام.

الحد الأقل للراتب الشهري في حدود 3500 ريال سعودي.

أن يكون علي قيد العمل بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر بجهة العمل.

التزام العميل بسداد قيمة التمويل النقدي الذي يحصل عليه والسداد في المواعيد المحددة.

يتم التقدم بطلب شخصي للحصول علي التمويل المالي الذي يحبذه كل شخص من خلال الدخول علي الرابط التالي: طلب التقديم .



ومن خلال الدخول علي الرابط السابق يقوم كل شخص بتسجيل المعلومات والبيانات المطلوبة بطلب التمويل الشخصي، ثم الضغط علي إرسال المعلومات التي تم تسجيلها.

وقد وفر بنك سامبا رقم هاتف مخصص وهو 8001241010 لأي عميل خارجي يرغب في تقديم أي أسئلة بخصوص الحصول علي التمويل الشخصي من سامبا، وسوف يتم الرد من فريق مجهز من خدمة العملاء للرد علي جميع الاستفسارات الموجهة خلال دقائق من الاتصال.

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كيفية التقديم علي التمويل الشخصي من بنك سامبا