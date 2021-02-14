أفضل طرق شحن جواهر فرى فاير free fire بشكل مجاني والحصول على الجواهر خلال دقائق

شحن جواهر فرى فاير مجاناً، تعد لعبة فرى فاير من أشهر الألعاب الإلكترونية ومن أفضل ألعاب باتل رويال في العالم كله، والتي يمكن تحميلها ولعبها على جميع أجهزة الأيفون والأندرويد وأيضاً أجهزة الكمبيوتر، مثلها مثل لعبة ببجي موبايل ،تمتلك اللعبة عملة إفتراضية تسمى جواهر فرى فاير، تستخدم لشراء السكنات والأزياء والأسلحة وأيضاً الشخصيات الخاصة باللاعب، حيث تعد تلك الجواهر مهمة للاعبين المبتدئين في لعبة فرى فاير وللمحترفين أيضاً، لأنه من خلالها يمكن شراء بطائق المعركة الخاصة بالباطل باس، وتأهل اللاعب إلى تخطي الصعوبات والمستويات والحصول على مستويات أعلى في اللعبة، تابعونا للتعرف على أفضل طرق شحن جواهر فرى فاير مجاناً.

يتمتع لاعب فرى فاير خلال اللعب بالإثارة والتشويق وخاصة بعد التحديثات الأخيرة التي طرأت على اللعبة، جعلت اللاعب يستفيد من المزايا والإضافات التي طرأت عليها، يلعب لعبة فرى فاير الملايين من الأشخاص وجميعهم يريدون الحصول على جواهر فرى فاير بشكل مجاني والحصول على أعلى المستويات، لأنها تمكنهم من شراء العديد من المعدات التي تؤهلهم للمستويات الأعلى.

تبدأ تلك اللعبة بحوالي 49 شخص يتواجدون داخل جزيرة وكل منهم لدية الأدوات والأسلحة والمعدات الخاصة به حتى يتمكن من البقاء، ويكون هو الفائز في تلك اللعبة، فلابد من امتلاك اللاعب على الكثير من الملابس والبطاقات لابد أن تتوافر لديه العملة الإفتراضية والتي تسمى الجواهر حتى يمكنه شراء تلك المعدات .

يقوم اللاعب بتحويل المتجر الخاص به إلى متجر أمريكي ثم الدخول على متجر جوجل بلاي، وتضغط على زر الإعدادات ثم إضغط على خيارات الدفع وإختيار الدفع من خلال كروم، بعد ذلك الضغط على زر الإعدادات وتغيير البلد إلى أمريكا.

بهذا التغيير يصبح لدى اللاعب حساب أمريكي من خلاله يحصل على بعض التطبيقات التي من خلالها يجمع العديد من النقاط و يتم تحويل تلك النقاط الى جواهر.

يمكن للاعب الإتصال على الرقم 555 و إدخال ID الخاص به، والضغط على الرمز نجمة ورقم 9 وبذلك سوف يتم إرسال كود الشحن الخاص به.

يفتح اللاعب الحساب الخاص به ثم يضيف الكود المرسل إليه والتي به العديد من الجواهر المراد الحصول عليها لشحن جواهر فرى فاير.