رابط نتائج القبول الموحد 2021 قائمة أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية

نتائج القبول الموحد قائمة أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية 2021 ، من خلال ما تم الإعلان عنه نقلاً عن وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن، أوضح السيد مدير الوحدة مهند الخطيب أنه سيتم إعلان قائمة القبول الموحد أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية 2021 بعد الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بفحص الطلبات المُقدمة، مُشيراً أن عدد الطلبات التي تم استقبالها عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية من الطلبة خريجي الدورة التكميلية والطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن والذين صدرت لهم شهادات معادلة لأول مرة 11106 طلبات، 11 ألفا منها من الثانوية العامة الأردنية، و106 من حاملي الشهادات الأجنبية، ونرفق لكم أدناه رابط نتائج القبول الموحد 2021 حسب الاسم وقائمة أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية.

أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية 2021

نتائج القبول الموحد 2021 ، ما زلنا نتابع معكم رصد أهم وأخر أخبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتحديد أخبار قائمة القبول الموحد 2021 ، والذي سيتم الإعلان عنها رسمياً من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن لطلاب التوجيهي التكميلي، وقال مهند الخطيب مدير وحدة القبول الموحد أن قائمة القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية 2021 ستشمل الطلاب الأردنيين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة “التوجيهي تكميلي” التي بمعدل 65% فما فوق.

وتتيح وحدة تنسيق القبول الموحد لجميع الطلبة والطالبات هذا العام فرصة تقديم طلبات الانتقال من جامعة إلى أخرى وذلك من خلال زيارة موقع وحدة القبول الموحد عبر الإنترنت، وذلك سيتم بعد الانتهاء من إعلان نتائج القبول الموحد شتوية 2021 لطلبة وطالبات التوجيهي الدورة التكميلية أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية 2021.

رابط نتائج القبول الموحد 2021 حسب الاسم

الجدير بالذكر أن فترة تقديم الطلبات للالتحاق بالجامعات الأردنية 2021 قد انتهت يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويُمكنكم الإطلاع على نتائج القبول الموحد 2021 أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية 2021 من خلال رابط وحدة تنسيق القبول الموحد، التابعة لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي نفس السياق أكدت وحدة القبول الموحد أن عدد الطلاب الذين حصلوا على معدلات 65% فما فوق والذين يحق لهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية بلغ 26336 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد التخصصات الجامعية التي تم طرحها للدورة الشتوية هو 351 تخصصا.