زعيم الجمهوريين بالكونجرس: ترامب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته

جدة - نرمين السيد - وجه زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ميتش ماكونيل، انتقادات لاذعة للرئيس الجمهورى السابق دونالد ترامب، أمس السبت، معتبرًا أنه مسؤول عن الاعتداء على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضى، رغم التصويت على تبرئة الرئيس السابق.





ووفقًا لـ "فرانس برس"، قال ماكونيل فى خطاب عقب التصويت الذى أقر بتبرئة ترامب: "لا شك فى أن الرئيس ترامب مسؤول عمليًا وأخلاقيًا عن إثارة أحداث ذلك اليوم"، مضيفًا أن "هؤلاء المجرمون كانوا يحملون راياته، ويعلقون أعلامه ويصرخون بالولاء له".

واعتبر ماكونيل أن تصرفات ترامب التى أدت إلى ذلك الاعتداء بأنها "تقصير مشين فى أداء الواجب"، مشيرًا إلى أن ترامب قد يواجه اتهامات الآن بعد أن ترك منصبه.

وقال الجمهورى المنحدر من ولاية كنتاكى: "الرئيس ترامب لا يزال مسؤولاً عن كل ما فعله عندما كان فى منصبه، لم يفلت من أى شىء بعد".

وبالرغم من تصريحاته اللاذعة، إلا أن ماكونيل قال إنه صوت لتبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرد، لأنه من غير الدستورى أن تتم إدانة رئيس فى محاكمة عزل بعد تركه لمنصبه، على حد قوله.