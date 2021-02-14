قال مركز الرد على حالات الطوارئ في الهند، إن عدد القتلى من انهيار كتلة جليد في ولاية أوتاراخند، ارتفع إلى 41 شخصا.
ووفقا لوزارة الداخلية الهندية، أدى انهيار كتلة جليدية في 7 فبراير، إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر ريشيجانجا، مما أدى إلى جرف وغمر محطة كهرومائية في المنطقة تحمل نفس الاسم.
وكان لهذا الطوفان المفاجئ تأثير سلبي على مشروع بناء محطة كهرومائية تابعة لـ NTPC (أكبر شركة طاقة هندية) في تابوفان على نهر داوليجانجا.
ووفقا لأحدث المعطيات، يعتبر 164 شخصا في عداد المفقودين. وتشارك في عملية البحث عنهم، فرق الإنقاذ المحلية ووحدات الجيش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد قتلى انهيار كتلة جليد في الهند إلى 41 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.