في 24 ساعة.. الإمارات تعلن إصابة أكثر من 3000 شخص بـ كورونا وشفاء 5000

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 207,432 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مما ساهم في الكشف عن 3,167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.



وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة حالاتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 348,772 حالة.

‎كما أشارت الوزارة إلى وفاة 13 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,014 حالة.

وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 5,059 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 331,839 حالة.