سر دعوة أغنى رجل بالعالم للرئيس الروسي بوتين

دعا أحد أثرياء العالم على الإطلاق، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التواصل معه بشأن عدد من القضايا الملحة، وفق ماذكرت صحف روسية.

ووجه ماسك دعوته لبوتين من خلال تويتر، وطالبه بالتواصل معه بواسطة شبكة كلابهوس.

وقال ماسك، مخاطبا بوتين بالإنجليزية: "هل ترغبون في الانضمام إلي لإجراء الحديث في Clubhouse".

وأضاف ماسك القول، باللغة الروسية: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث معكم".

ويعد موقع كلابهوس، تطبيق احتماعي للاتصال الصوتي، ويمكن استخدامه فقط بعد الحصول على دعوة.

وفي سياق شطحات ماسك، كشف الملياردير الأمريكي عن أشياء جديدة خلال حديثه مع الثري الهندي كونال شاه.

وقال إيلون ماسك مؤسس تسلا للسيارات الكهربائية إنه "كائن فضائي".

من جهته تطرق رجل الأعمال الهندي كونال شاه مؤسس تطبيق "CRED"، لقضية إدارة ماسك لشركات تعمل في قطاعات مختلفة من الأعمال، حيث قال في سؤال وجهه لرائد الأعمال الأمريكي: "كيف تدير شركات تتخطى قيمتها 500 مليار دولار في وقت واحد؟. كيف تفعل هذا؟".

وأجاب ماسك صاحب "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية مازحا: "أنا كائن فضائي"، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

ونجح ماسك في يناير الماضي، في إزاحة جيف بيزوس من المركز الأول لقائمة أغنى أغنياء العالم، حيث قالت وكالة "بلومبرج" إن تصدر رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما، القائمة جاء بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة.

ويملك إيلون 18% من أسهم "تسلا" في البورصة، كما يملك شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء.

وقدرت ثروة ماسك بـ188.5 مليار دولار، متجاوزة بـ1.5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، صاحب مجموعة "أمازون".