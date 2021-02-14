شاهد.. أول صورة لـ المريخ بعدسة مسبار الأمل الإماراتي

نشر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء، أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ.

وقال بن راشد على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".

ودخلت دولة الإمارات مساء الثلاثاء الماضي، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ونجح "مسبار الأمل" عند الساعة 7:42 مساء الثلاثاء في الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر.

ووجهت دول عربية وأجنبية عدة، التهاني للإمارات، بعد هذا الإنجاز، ووصول مسبار الأمل إلى المريخ الذي يعد حدثًا للتاريخ.