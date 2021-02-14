رابط تنسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442 لمتابعة الحصص الافتراضية لكافة المراحل التعليمية السعودية

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 من الروابط الإلكترونية التي لطالما يبحث عنها كافة منسوبي التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والقادة كافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية في المراحل التعليم المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وحتى المرحلة الثانوية، فيما يلي اليكم رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الجديد حتى يتمكن الجميع من متابعة الخدمات التعليمية المختلفة وحضور الحصص الافتراضية بسهولة للتعليم عن بعد أون لاين.رابط منصة مدرستي التعليمية 1442
منصة مدرستي التعليمية واحدة من المنصات التعليمية للتعليم عن بعد التي أثبتت نجاحها في التعليم الإلكتروني البديل للتعليم بالمدارس بين المنصات التعليمية للتعليم عن بعد بالدول العربية المختلفة، والتي تم العمل بها منذ بداية جائحة كورونا وحتى يومنا هذا.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودي قد أقرت مسبقًا العمل بمنصة مدرستي السعودية منذ بداية العام الدراسي 1442، وتم العمل بالمنصة في الفصل الدراسي الأول، وامتد العمل بالمنصة مدرستي التعليمية السعودية للتعليم عن بعد بالفصل الدراسي الثاني.
ويتمكن جميع منسوبي التعليم من استخدام منصة مدرستي وكافة خدمات الإلكترونية من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الإلكتروني، والحصول على كافة مميزات المنصة التعليمية من بينها حضور الحصص الافتراضية، وحل الواجبات، ووحل الاختبارات التي قرها المعلمين للطلاب.خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي
يتم تسجيل الدخول في منصة مدرستي للحصول على كافة الخدمات التعليمية من خلال اتباع الخطوات المختلفة، والتي تتمثل في:
- يتم تشغيل تطبيق توكلنا عبر الجوال أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع توكلنا السعودي.
- يتم النقر على تبويب حسابي ومنه يتم اختيار “بيانات منصة مدرستي التعليمية”.
- الآن انقر على اسم المستخدم واكتب اسم المستخدم، ثم اضغط على “ارسال” لتستلم كلمة المرور على الهاتف الجوال.
- بعد حصولك على كلمة المرور يتم تفعيل حساب برنامج مايكروسوفت تيمز، والمنوط له بمتابعة الحصص الافتراضية.
- ادخل إلى منصة مدرستي ثم اضغط على تسجيل الدخول، واملأ بيانات الحساب.
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رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 من الروابط الإلكترونية التي لطالما يبحث عنها كافة منسوبي التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والقادة كافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية في المراحل التعليم المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وحتى المرحلة الثانوية، فيما يلي اليكم رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الجديد حتى يتمكن الجميع من متابعة الخدمات التعليمية المختلفة وحضور الحصص الافتراضية بسهولة للتعليم عن بعد أون لاين.رابط منصة مدرستي التعليمية 1442
منصة مدرستي التعليمية واحدة من المنصات التعليمية للتعليم عن بعد التي أثبتت نجاحها في التعليم الإلكتروني البديل للتعليم بالمدارس بين المنصات التعليمية للتعليم عن بعد بالدول العربية المختلفة، والتي تم العمل بها منذ بداية جائحة كورونا وحتى يومنا هذا.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودي قد أقرت مسبقًا العمل بمنصة مدرستي السعودية منذ بداية العام الدراسي 1442، وتم العمل بالمنصة في الفصل الدراسي الأول، وامتد العمل بالمنصة مدرستي التعليمية السعودية للتعليم عن بعد بالفصل الدراسي الثاني.
ويتمكن جميع منسوبي التعليم من استخدام منصة مدرستي وكافة خدمات الإلكترونية من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الإلكتروني، والحصول على كافة مميزات المنصة التعليمية من بينها حضور الحصص الافتراضية، وحل الواجبات، ووحل الاختبارات التي قرها المعلمين للطلاب.خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي
يتم تسجيل الدخول في منصة مدرستي للحصول على كافة الخدمات التعليمية من خلال اتباع الخطوات المختلفة، والتي تتمثل في:
- يتم تشغيل تطبيق توكلنا عبر الجوال أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع توكلنا السعودي.
- يتم النقر على تبويب حسابي ومنه يتم اختيار “بيانات منصة مدرستي التعليمية”.
- الآن انقر على اسم المستخدم واكتب اسم المستخدم، ثم اضغط على “ارسال” لتستلم كلمة المرور على الهاتف الجوال.
- بعد حصولك على كلمة المرور يتم تفعيل حساب برنامج مايكروسوفت تيمز، والمنوط له بمتابعة الحصص الافتراضية.
- ادخل إلى منصة مدرستي ثم اضغط على تسجيل الدخول، واملأ بيانات الحساب.
- أقوي كريم من الصيدلية فعال لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والنمش وحل جميع مشاكل بشرتك
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