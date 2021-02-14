شرطة نيويورك تواصل البحث عن سفاح مترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مفوض الشرطة، ديرموت شيا، إن الاعتداء الأول وقع صباح يوم الجمعة، عندما هاجم ملثم رجلاً عمره 67 عاما فى محطة بمنطقة مانهاتن العليا.

وقالت الشرطة، مساء يوم الجمعة، إنها عثرت على جثة شخص مات طعنا فى أحد القطارات، وبعد ساعتين تم العثور على امرأة، عمرها 44 عاما، غائبة عن الوعى ومصابة بجروح فى قطار آخر قبل أن تفارق الحياة.

كما تعرض رجل عمره 43 عاما، للطعن فى محطة للقطارات، فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، واستقرت حالته الصحية بعد إجراء جراحة له.

وأكد مفوض الشرطة، أن إدارة شرطة نيويورك نشرت على الفور 500 شرطى إضافى فى شبكة الأنفاق ردًا على الاعتداءات، والتى أوضح ضباط التحريات أنها وقعت على خط قطارات واحد، أو المحطات التى يمر بها دون أى استفزاز، وأنهم يتحرون حول مرتكب هذه الحوادث.