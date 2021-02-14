أمريكا: إصابة 24 شخصا بكورونا خلال المشاركة بمؤتمر حول اللقاحات المضادة للفيروس

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد، إن 24 شخصا إصيبوا بفيروس كورونا المستجد إثر مشاركتهم في مؤتمر أقامه الطبيب بيتر ديامانديز مؤسس شركة "كوفاكس" التي تعمل على تطوير لقاحات مضادة للفيروس في مدينة لوس أنجلس الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن المؤتمر الذي استمر عدة أيام شارك به 100 شخص لم يرتد معظمهم كمامات.

وقال الطبيب بيتر ديامانديز عبر موقعه على صفحة (فيسبوك) " رغم إجراء 452 فحصا (ووجود) أربعة أطباء برفقة الطاقم خلال تجمع صغير شديد الاحتواء، 24 شخصا أظهروا نتائج إيجابية لفيروس كورونا، بمن فيهم أنا".