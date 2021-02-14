وصل رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، الدكتور محمد المنفي، اليوم الأحد، إلى مدينة البيضاء في أول زيارة رسمية له لها، وثالث زيارة لمدينة ليبية، بعد بنغازي وطبرق، عقب تسميته للمنصب الجديد.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المكتب الإعلامي للمنفي، أنه كان في استقباله عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل والبلديات المجاورة، ورئيس جامعة عمر المختار وأعضاء هيئة التدريس والحكماء والأعيان والذين رحبوا بهذه الزيارة.
وزار المنفى قبل ذلك، طبرق، وكان في استقباله بقاعدة طبرق الجوية، عمداء البلديات وامساعد وبئر الأشهب، إضافة إلى رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي.
وكانت مدينة بنغازي المحطة الأولى في أول زيارة للمنفي إلى ليبيا منذ تسميته، حيث التقى الخميس الماضي، ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعددًا من المسئولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية، بمجرد هبوط طائرته في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.
وقال المنفي حينها "أحل ضيفا على بنغازي لتوحيد البلاد وإنجاز المصالحة الحقيقية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثالث مدينة عقب وصوله ليبيا.. رئيس المجلس الرئاسي يزور البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.