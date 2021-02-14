رابط منصة مدرستي التعليمية لتعلم عن بعُد وتحميل دروس طلاب جميع المدارس السعودية نستعرضها مع حضراتكم الان مع اعتماد وزارة التعليم السعودية نظام التعليم عن بعُد وتسجيل شرح مناهج الطلاب والتواصل كذلك مع المعلمين وكم هائل من الخدمات التي نستعرضها مع حضراتكم على رأس الساعة من خلال موقعكم ثقفني الاخباري.

منصة مدرستي التعليمية 1442

منصة مدرستي التعليمية تعتبر المنصة الأكثر بحثاً على مستوى المملكة العربية السعودية فى الوقت الراهن وذلك مع دخول العام الدراسي الجديد كونها واحدة من أفضل وسائل التعلم الموجودة بداخل المملكة العربية السعودية والتي ساهمت على نجاح إتمام تعليم الطلاب بالفصل الدراسي الاول، عليه تم تفعيل رابط الموقع رسمياً وتوفير كم هائل من المعلومات الموجودة على شكل فيديوهات وعلى شكل شروح موجودة بكم متنوع لخدمة جميع المواد الدراسية، عليه يتزايد على رأس الساعة البحث على جوجل لمتابعة تحميل تلك البرامج التعليمية من داخل المنصة فور التسجيل اون لاين على الموقع.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

التسجيل على منصة مدرستي يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:-

فتح منصة مدرستي

إدخال اسم المستخدم

إدخال كلمة السر

النقر على أيقونة تسجيل

وبهذا سيصبح بإمكانكم استخدام المنصة فى حل الواجب، أو للدخول على الفصول الافتراضية، او للاتمام التعلم عن بعُد من خلال تحميل البرامج التعليمية والدروس الموجودة على الموقع، عليه نستعرض على رأس الساعة تلك المنصة كونها تهم كل طالب سعودي والسادة أولياء الأمور كذلك التي بامكانهم متابعة مستوى تحصيل أبنائهم والتواصل مع معلمين ابنائهم وغيرها من الخدمات المطروحة على الموقع.