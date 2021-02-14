“قمة الكلاتشيو” موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم 2021/02/14 في الجولة 22 والقناة الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإيطالية موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، في قمة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، والتي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت مساء اليوم الأحد 2021/02/14 على ملعب “سان سيرو” ملعب الإنتر، ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط الإنتر في حالة الفوز اليوم سيعتلي قمة الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان المتصدر قبل المباراة الليلة، أما لاتسيو فيرغب هو الأخر في تحقيق الانتصار الذي سيدخله إلي المربع الذهبي، ويحتل المركز الثالث والمتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو والقناة الناقلة

تلعب قمة الجولة 22 بين إنتر ولاتسيو اليوم الأحد الموافق 2021/02/14 في تمام الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت مكة المكرمة، 23.45 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 4.

حراسة المرمى “هاندانوفيتش”.

خط الدفاع ” باستوني، دي فرينج، سيكرنيار”.

خط الوسط ” أشرف حكيمي، دارميان، بروزوفيتش، باريلا”.

خط الهجوم ” لوكاكو، مارتينيز”.

حراسة المرمى ” رينا”.

خط الدفاع ” فيليبي، أتشريبي، رادو”.

خط الوسط ” ماروسيتش، لاتزاري، ألبيرتو، سانشيز”.

خط الهجوم ” كاسيدو، إيموبيلي”.

إنتر ميلان : يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة من عب 21 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين، سجل لاعبوه 51 هدف وتلقت شباكه 23 هدف. لاتسيو : يحتل قبل اللقاء المركز السادس برصيد 40 نقطة من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 5 مباريات، سجل لاعبوه 36 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان اليوم ضد لاتسيوالتشكيل المتوقع لفريق لاتسيو اليوم ضد إنتر ميلانموقف الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة اليومتاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإيطالي

ألتقى الفريقين قبل هذا اللقاء في 155 مباراة حقق إنتر الانتصار في 64 مباراة، بينما حقق لاتسيو الانتصار في 37 مباراة ، وحسم التعادل نتيجة 54 مباراة ، سجل إنتر 246 هدف في شباك لاتسيو، بينما سجل لاتسيو 172 هدف في شباك إنتر ميلان.

المباراة : إنتر * لاتسيو.

الموعد : الأحد 2021/02/14 التوقيت 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة : بي إن سبورت HD 4.

المنافسة : الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ملعب المباراة : ملعب سان سيرو.

حكم المباراة : “مايكل فابري”.

معلق المباراة : حفيظ دراجي.

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بطاقة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو