“قمة الكلاتشيو” موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم 2021/02/14 في الجولة 22 والقناة الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإيطالية موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، في قمة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، والتي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت مساء اليوم الأحد 2021/02/14 على ملعب “سان سيرو” ملعب الإنتر، ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط الإنتر في حالة الفوز اليوم سيعتلي قمة الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان المتصدر قبل المباراة الليلة، أما لاتسيو فيرغب هو الأخر في تحقيق الانتصار الذي سيدخله إلي المربع الذهبي، ويحتل المركز الثالث والمتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين.موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو والقناة الناقلة
تلعب قمة الجولة 22 بين إنتر ولاتسيو اليوم الأحد الموافق 2021/02/14 في تمام الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت مكة المكرمة، 23.45 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 4.التشكيل المتوقع لإنتر ميلان اليوم ضد لاتسيو
- حراسة المرمى “هاندانوفيتش”.
- خط الدفاع ” باستوني، دي فرينج، سيكرنيار”.
- خط الوسط ” أشرف حكيمي، دارميان، بروزوفيتش، باريلا”.
- خط الهجوم ” لوكاكو، مارتينيز”.
- حراسة المرمى ” رينا”.
- خط الدفاع ” فيليبي، أتشريبي، رادو”.
- خط الوسط ” ماروسيتش، لاتزاري، ألبيرتو، سانشيز”.
- خط الهجوم ” كاسيدو، إيموبيلي”.
- إنتر ميلان : يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة من عب 21 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين، سجل لاعبوه 51 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.
- لاتسيو : يحتل قبل اللقاء المركز السادس برصيد 40 نقطة من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 5 مباريات، سجل لاعبوه 36 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.
ألتقى الفريقين قبل هذا اللقاء في 155 مباراة حقق إنتر الانتصار في 64 مباراة، بينما حقق لاتسيو الانتصار في 37 مباراة ، وحسم التعادل نتيجة 54 مباراة ، سجل إنتر 246 هدف في شباك لاتسيو، بينما سجل لاتسيو 172 هدف في شباك إنتر ميلان.بطاقة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو
- المباراة : إنتر * لاتسيو.
- الموعد : الأحد 2021/02/14 التوقيت 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت مكة المكرمة.
- القناة الناقلة : بي إن سبورت HD 4.
- المنافسة : الجولة 22 من الدوري الإيطالي.
- ملعب المباراة : ملعب سان سيرو.
- حكم المباراة : “مايكل فابري”.
- معلق المباراة : حفيظ دراجي.
- طريقة صنع أحمر الشفايف السحري بالفازلين بخطوات بسيطة سوف تبهرك
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تترقب جماهير الكرة الإيطالية موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، في قمة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، والتي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت مساء اليوم الأحد 2021/02/14 على ملعب “سان سيرو” ملعب الإنتر، ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط الإنتر في حالة الفوز اليوم سيعتلي قمة الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان المتصدر قبل المباراة الليلة، أما لاتسيو فيرغب هو الأخر في تحقيق الانتصار الذي سيدخله إلي المربع الذهبي، ويحتل المركز الثالث والمتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين.موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو والقناة الناقلة
تلعب قمة الجولة 22 بين إنتر ولاتسيو اليوم الأحد الموافق 2021/02/14 في تمام الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت مكة المكرمة، 23.45 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 4.التشكيل المتوقع لإنتر ميلان اليوم ضد لاتسيو
- حراسة المرمى “هاندانوفيتش”.
- خط الدفاع ” باستوني، دي فرينج، سيكرنيار”.
- خط الوسط ” أشرف حكيمي، دارميان، بروزوفيتش، باريلا”.
- خط الهجوم ” لوكاكو، مارتينيز”.
- حراسة المرمى ” رينا”.
- خط الدفاع ” فيليبي، أتشريبي، رادو”.
- خط الوسط ” ماروسيتش، لاتزاري، ألبيرتو، سانشيز”.
- خط الهجوم ” كاسيدو، إيموبيلي”.
- إنتر ميلان : يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة من عب 21 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين، سجل لاعبوه 51 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.
- لاتسيو : يحتل قبل اللقاء المركز السادس برصيد 40 نقطة من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 5 مباريات، سجل لاعبوه 36 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.
ألتقى الفريقين قبل هذا اللقاء في 155 مباراة حقق إنتر الانتصار في 64 مباراة، بينما حقق لاتسيو الانتصار في 37 مباراة ، وحسم التعادل نتيجة 54 مباراة ، سجل إنتر 246 هدف في شباك لاتسيو، بينما سجل لاتسيو 172 هدف في شباك إنتر ميلان.بطاقة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو
- المباراة : إنتر * لاتسيو.
- الموعد : الأحد 2021/02/14 التوقيت 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت مكة المكرمة.
- القناة الناقلة : بي إن سبورت HD 4.
- المنافسة : الجولة 22 من الدوري الإيطالي.
- ملعب المباراة : ملعب سان سيرو.
- حكم المباراة : “مايكل فابري”.
- معلق المباراة : حفيظ دراجي.
- طريقة صنع أحمر الشفايف السحري بالفازلين بخطوات بسيطة سوف تبهرك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “قمة الكلاتشيو” موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم 2021/02/14 في الجولة 22 والقناة الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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