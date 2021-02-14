خطوات الاستعلام عن الترقية بالسجل المدني 1442 عبر منصة مسار

عبر النفاذ الوطني الموحد في منصة مسار، يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن الترقية بالسجل المدني 1442هـ، وهي الخدمة التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليطمئن جميع الموظفين في المملكة على الرتبة التي وصلوا إليها وفقًا لنظام العمل في القطاعات المختلفة، والذي يترتب عليه زيادة في الراتب والبدلات، فيما سمحت الوزارة للقطاعات العامة، بتمكن الموظفين والعاملين من التعرف إلى تفاصيل الترقية الخاصة به وذلك في إطار الشفافية، كما يمكن طرح الترقيات الاستثنائية أو عن طريق المفاضلة.

ونشرت وزارة التعليم السعودية، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021م، الإجراءات الخاصة بحركة الترقيات السنوية للموظفين والإداريين العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، حيث جرى ترقية أكثر من 12 ألف موظف في أكبر حركة ترقية بتاريخ الوزارة.

الاستعلام عن الترقية بالسجل المدني 1442

بالنسبة لكيفية الاستعلام عن الترقية بالسجل المدني 1442 أون لاين، فإن ذلك يتم من خلال منصة مسار الإلكترونية، وذلك على النحو الآتي:

الدخول إلى منصة مسار الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد. الضغط على تسجيل الدخول. إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية، ثم إدخال الرقم السري. إدخال رمز التحقق. الضغط على تسجيل الدخول. التحويل إلى الصفحة الرئيسية. نختار خدمة الترقيات. الاطلاع على إعلانات الترقيات. نختار الرغبات الوظيفية معرفة نتيجة المفاضلة.

عناصر مُرجحة في نظام الترقيات

تسهم بعض العناصر المرجحة في نظام الترقيات في نتائج المفاضلة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عندما تتساوى نقاط المرشحين في الترقية، تتم المفاضلة على النحو التالي:

الأعلى في برامج التطوير والتدريب. الأعلى في المقابلة الشخصية. الأقدم في تاريخ التعيين، من حيث: اليوم – الشهر – السنة. الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي. المؤهل العلمي الأعلى وفق الدرجات العلمية.

معايير المفاضلة لنظام الترقيات 2021

بعد إعلان أسماء الترقيات الجديدة في وزارة التربية والتعليم السعودية، وضعت وزارة الموارد البشرية الكثير من معايير المفاضلة لنظام الترقيات، مما زاد البحث عن معايير المفاضلة، وقد جاءت على النحو التالي:

معيار المفاضلة الأول

المعيار الأول يكون إجمالي وزنه 40%، ويتم احتسابه كالتالي:

درجة تقييم (ممتاز) من 90 إلى 100. درجة تقييم (جيد جدًا) من 80 إلى 89. درجة تقييم (جيد) من 70 إلى 79. تُحسب درجة الموظف الذي يحصل عليها من نسبة المعيار 40%.

معيار المفاضلة الثاني

يكون إجمالي وزن المعيار الثاني 30%، وجاءت المفاضلة كالتالي:

إذا حصل الموظف على أحد هذه البرامج، يكون له استحقاق كامل درجة معيار التطوير والتدريب.