الجيش المصري ينفذ تدريبا مشتركا مع البحرية الإسبانية

أعلن الجيش المصري، الأحد، تنفيذ القوات البحرية المصـرية والإسبانية، تدريبا بحريا عابرا بقاعدة برنيس البحرية، في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

ويشارك في التدريب، الفرقاطة المصـرية "شرم الشيخ" وقارب الصواريخ "18 يونيو" مع سفينة "الإبرار" الإسبانية.

وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة.

وتابع البيان أن التدريبات أظهرت "مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين التبادل على أسطح الوحدات البحرية".

وأكد البيان أن التدريب "يساهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصـرية والإسبانية".