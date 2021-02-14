بوتين: نجاحات روسيا تزعج خصومنا وأعداءنا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية: "بمجرد أن بدأنا فى الاستقرار، وبدأنا فى الوقوف على أقدامنا، بدأت سياسة الردع على الفور".
وفى إشارة لخصوم روسيا وأعدائها، قال بوتين: "لدينا الكثير من الإنجازات، وهذا بدأ يزعجهم"، مضيفًا أن "نفوذنا فى مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتى مستمر فى النمو رغم كل الصعوبات.. وهذا يثير القلق بين القوى الغربية، ولهذا سيحاولون جرنا للوراء".
واعتبر الرئيس الروسى أنه "منذ فجر التاريخ، يعتمد خصومنا أو أعداؤنا المحتملون دائما على أشخاص طموحين ومتعطشين للسلطة للغاية، لا يوجد شىء جديد فى ذلك.. لا أرى شيئًا جديدًا"، فى إشارة غير مباشرة للمعارض الروسى أليكسى نافالنى، الذى يحظى بدعم أوروبى واسع النطاق، لاسيما فى ألمانيا وبريطانيا.
وتأتى تصريحات بوتين على خلفية الانتقادات الغربية لروسيا وتصاعد التوترات بين الجانبين منذ أشهر، حيث يتهم الأوروبيون موسكو بمحاولة تسميم المعارض نافالنى، وما أعقبها من صدور حكم بسجنه.
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