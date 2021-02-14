تقارير: احتراق 100 صهريج وقود على الحدود بين أفغانستان وإيران

ووفقًا لـ "فرانس برس"، قال جيلانى فرهاد، الناطق باسم حاكم ولاية هرات، حيث وقع الحريق "تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت. نحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم حجم الأضرار".
وأشار المسؤول الأفغانى إلى نقل نحو 20 جريحًا إلى المستشفى إثر الحريق الذى اندلع بعد ظهر السبت عند معبر اسلام قلعة، على الحدود مع إيران.
وقال بيان لوزارة المالية، إن الحريق اندلع فى شاحنة بحسب التقارير الأولية قبل أن ينتشر سريعًا، موضحًا أن الحريق تسبب فى أضرار مادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالوقود والصهاريج ومنشآت هيئة الجمارك عند المعبر.
فيما قدر رئيس غرفة تجارة ولاية هرات، يونس قاضى زادة، الأضرار بملايين الدولارات، حيث أظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعى سحبًا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من شاحنات محترقة.
يذكر أن معبر إسلام قلعة الحدودى من أهم المعابر الحدودية فى أفغانستان، اذ تتم عبره معظم حركة التجارة الرسمية مع إيران، كما حصلت أفغانستان على اعفاء من واشنطن يسمح لها باستيراد الوقود والغاز من أيران على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقال سعيد خطيب زادة، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الحدود "مفتوحة أمام الشاحنات والسيارات والأشخاص الهاربين من الحريق باتجاه إيران". بينما أعلنت السلطات الأفغانية أنها لا تملك الموارد الضرورية لاحتواء الحريق، وطلبت من إيران المساعدة فى مكافحته.
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