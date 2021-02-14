مقتل 4 جنود أفغان و5 مسلحين في معركة بإقليم تخار

قتل 4 جنود أفغان و5 مسلحين في معركة وقعت مساء أمس السبت بإقليم تخار، شمال أفغانستان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مصدر أمني أفغاني.
وأكد المصدر أن "الاشتباكات اندلعت عندما رصد مسلحو حركة "طالبان" كمينا لموكب تابع للجيش الوطني الأفغاني في منطقة بهاراك". ويضيف المصدر، "صد الجنود بالموكب (...) الهجوم الذي شنه مسلحو حركة طالبان، مما أدى إلى اندلاع معركة استمرت لساعات". وانتهت المواجهة المسلحة بمقتل 4 جنود نظاميين و5 مسلحين وجرح "3 جنود و5 مسلحين".
كان يوم أمس السبت في أفغانستان يوما داميا، تخللته عدة أعمال عنف بقتلى وجرحى، فضلا عن انفجار غامض الأسباب في إقليم هيرات، المحاذي للحدود الإيرانية، أسفر عن احتراق مئات الشاحنات وخسائر مادية قُدرت بنحو 5 ملايين دولار.
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