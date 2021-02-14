إغلاق 57 مسجدًا في السعودية مؤقتًا بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت 5 حالات لفيروس كورونا بين المصلين، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وقالت الصحيفة إنه بإغلاق الوزارة لــ 5 مساجد يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام فقط، 57 مسجدًا تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم.
وذكرت الوزارة السعودية، أن المساجد المغلقة هي 4 مساجد في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت 5 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين.
وأضافت أنه جرى رصد حالة واحدة في جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقه وتوجيه المصلين لأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، وواحدة في مسجد بمحافظة شقراء، وواحدة بمسجد بمحافظة الدوادمي، وواحدة في مسجد بمحافظة المزاحمية، وحالة واحدة بمسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى ضرورة أخذ المصلين بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات.
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