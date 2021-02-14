إصابات خطيرة وأضرار مادية.. انفجار عنيف في مناطق الفصائل الموالية لتركيا بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار في مناطق الفصائل الموالية لتركيا في ريف عفرين، شمال غربي حلب.
ووفقا لـ "المرصد السوري"، وقع الانفجار نتيجة انفجار سيارة عند مدخل ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية، بعد ظهر اليوم الأحد، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.
في سياق آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع انفجار في بلدة الفوعة الواقعة بريف إدلب الشرقي في منتصف ليل الأحد.
وكان الانفجار ناجمًا عن عبوة ناسفة انفجرت قرب المجلس المحلي في البلدة التي تخضع لسيطرة الفصائل والإرهابيين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى انفجار عنيف هز بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب عند الحدود السورية - التركية، تبين أنه ناجم عن انفجار سيارة ملغمة وسط سوق شعبية.
وذكرت مصادر المرصد السوري، أن الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.
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