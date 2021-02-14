نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021 العراق والشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021 بالعراق ، ما زلنا نتابع معكم مواكبة ما تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث أعلنت الوزارة عن بدء فتح باب التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021 بجميع المحافظات العراقية وذلك لاختيار المشاريع الريادية والابتكارية ذات الأفكار الجديدة، ، وذلك وفقأ لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقديم في المسابقة، ونرفق لكم أدناه رابط التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021 العراق.

التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021

التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021 ، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية دائرة العمل والتدريب المهني بالتعاون مع بيت شباب بغداد أن الفائزون في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال لاختيار المشاريع الريادية والابتكارية الجديدة سيحصلون على قرض ميسر بدون فوائد يصل إلى حدود 20 مليون دينار عراقي، كما يحصل الفائزين في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال على تدريب واستشارة للمشروع تستمر لمدة سنة.

شروط التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021

وفي ذات السياق أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة العمل والتدريب المهني بالتعاون مع بيت شباب بغداد شروط التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال والتي جاءت كالتالي: يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية – كما يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 سنة – يُشترط أن يكون المتقدم عاطل عن العمل – يُشترط أن يكون المتقدم لديه فكرة مشروع ريادي وليس تقليدي – كما يُشترط أن يتقدم بتعهد خطي بتنفيذ المشروع في حالة الفوز.

وجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تواصل مواكبة إعادة الهيكلة والتطوير المهني في جميع أنحاء البلاد حيث منحـت لجنة تغيير طبيعة العمل المشكلة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 13 قراراً لتغيير طبيعة العمل للعاملين المحالين من الأنشطة الاقتصادية كافة التابعة لمختلف قطاعات العمل خلال عام 2020.

رابط التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية دائرة العمل والتدريب المهني بإطلاق وتفعيل رابط التقديم في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021 ، يُمكنكم الدخول عليه من الرابط https://forms.gle/qzLzHDoGGSAXkK9J6، وكتابة البريد الإلكترونية الخاص بكم لإتمام عملية التقديم ومن ثم اتباع الخطوات التالية، هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص نتائج المسابقة الوطنية لريادة الأعمال 2021 وقائمة أسماء الفائزين في المسابقة وذلك بعد انتهاء فترة التقديم والعمل على فرز وفحص الطلبات والأفكار المُقدمة.