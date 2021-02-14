رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 schools.madrasati.sa لتعليم عن بعُد لطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 والتي تعد واحدة من أفضل الطرق التعليمية المتاحة داخل المملكة العربية والمفعلة من وزارة التعليم السعودية لمساعدة الطلاب فى ظل انتشار وباء كوفيد 19، حيث يستكمل كافة طلاب المملكة العربية حصصهم التعليمية باستخدام المواقع التعليمية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم روابط الدخول الرسمي على الموقع

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

منصة مدرستي التعليمية واحدة من المواقع المقترحة من وزارة التعليم السعودية لطرحها فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية منع انتشار تفشي فيروس كوفيد، حيث لم يعد التعليم داخل المدارس بالفترة الحالية أو بداخل اى مؤسسة تعليمية سعودية خاصة، ليصبح موقع مدرستي هو الموقع الاول المفعل أمام جميع الطلاب لكافة المراحل التعليمية، ليصبح الاعتماد الكلي للطلاب على تحميل المناهج ومتابعته ملخصات الدروس وحل الواجب والدخول الى الفصول الافتراضية البديلة عن المدارس وذلك لكافة الطلاب والسادة أولياء الأمور الذي يصبح بإمكانهم متابعة مستوى أبنائهم التحصيلي، عليه نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل على المنصة

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

التسجيل على منصة مدرستي يكون اون لاين بالكامل حيث بإمكان الطالب تسجيل اسمه الرباعي، وكلمة السر ورموز التحقيق، ليصبح الطلاب التصفح والاستفادة من كم هائل من الفيديوهات المعروضة على شكل حصص تعليمية لطلاب بداية من طلاب المرحلة الابتدائية حتي الثانوية، عليه يبدأ عقد الدروس التعليمية على رأس الساعة بداية من السادسة صباحاً حتى مساء اليوم، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم كافة المستجدات المطروحة حيال تلك المنصة.