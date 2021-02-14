طرق صحيحة 100% لشحن شدات ببجي 2021 مجاناً خلال ثواني معدودة

شحن شدات ببجي مجانا وبأكثر من طريقة صحيحة 100% وخاصة بعد أن انتشرت الكثير من الطرق التي لا تأتي منها أي جدوى، حتى يمكنكم الحصول على آلاف من الشدات بشكل يومي من خلال اتباع الطرق الصحيحة التي سنقدمها إليكم في السطور التالية ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا ثقفني، حيث يبحث الملايين من اللاعبين عن أفضل الطرق لشحن شدات ببجي للتمكن من الوصول إلى أعلى المستويات في اللعبة، ويكون ذلك من خلال رقم الآي دي أو من خلال موقع شحن شدات ببجي.

طرق صحيحة لشحن شدات ببجي 2021 مجاناً

تُعد الطريقة الصحيحة لشحن شدات ببجي هي الشحن من خلال موقع شحن شدات ببجي midasbuy، والذي سوف تطلب منك إدخال القليل من البيانات، وهي تسجيل الآي دي الخاص باللاعب، واختيار الدولة التابع لها، واختيار حزمة الشدات المراد شحنها، وأيضا يطلب منك اختيار طريقة الدفع المناسبة إليك، ثم إجراء عملية الشحن، وبعد ثواني سوف تصل الشدات إلى حسابك داخل لعبة بوبجي موبايل، و وأيضا سوف تحصلون على بعض الشدات كهدية مجانية.

افضل طريقه لشحن شدات ببجي مجانا 100%

ويمكن الحصول على شدات ببجي مجانا من خلال استخدام التطبيقات التي تمنحها النقاط مقابل الشدات المستخدمة داخل لعبة ببجي موبايل، واليكم الآن بعض التطبيقات التي تمنحك الشدات بعدد كبير خلال ثواني معدودة:

تطبيق dgamer وهو يتيح لك شحن عدد معين من الشداد، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى 75 شدة في اليوم الواحد، ويمكن الحصول على نفس العدد كل يوم.

وأيضا تطبيق ezcash يمنحك الكثير من الشدات عن التطبيق الأخر، فيمكنك من خلاله الحصول على 600 شدة يوميا، ولكن لابد من اتباع الشروط التي يفرضها إليك التطبيق.

أما عن تطبيق spin do فهو أكثر من رائع، ومن خلاله يمكنك الحصول على عدد غير محدود من الشدات، وتطلب منك هذه التطبيقات إجراء بعض التعليمات التي تمليها عليك بشكل بسيط مثل مشاركة تطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك، أو تطلب منكم متابعة بعض الفيديوهات أو مشاركة اللعبة أو إجراء بعض استطلاعات الرأي وبالتالي سوف تمنحك الكثير من النقاط التي يسهل تحويلها إلى شدات ببجي مجانا.