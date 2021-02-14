الغاء الخروج النهائي من مكتب العمل وفق القوانين السعودية الجديدة 1442

الغاء الخروج النهائي من مكتب العمل هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العمال الوافدين والقادمين للعمل داخل المملكة العربية السعودية، ويتم البحث عنه من قبل المقيمين داخل المملكة لمعرفة كافة التفاصيل التي أقرها مجلس الوزراء السعودي خلال الفترة الماضية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل المعلومات الخاصة بإلغاء الخروج النهائي من مكتب العمل سواء إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل أو إلغاء الخروج النهائي للمرافقين 1442.

الغاء الخروج النهائي من مكتب العمل

يحتاج العديد من الوافدين للعمل داخل المملكة لمعرفة كل المعلومات الخاصة عن إلغاء الخروج النهائي من مكتب العمل وذلك لمعرفة المدة المتاح لهم فيها إنهاء الإجراءات الخاصة بهم داخل المملكة وكذلك معرفة ما إذا كان متاح لهم العودة مرة أخرى أم لا ويتم التعرف على ذلك وفق قانون مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي 1442.

قانون الخروج النهائي من السعودية

قد نص القانون على بعض المواد التي من شأنها المحافظة على حقوق العاملين داخل المملكة وأيضًا تم فرض غرامات في حالة عدم التنفيذ وسوف نذكرها فيما يلي:

يسمح للحاصل على الخروج النهائي بالتواجد داخل المملكة لمدة شهرين متواصلين بحد أقصى.

في حالة مخالفة مدة التواجد المسموح بها يتم فرض غرامة مالية قيمتها ألف ريال سعودي بمجرد الرصد من الجهات الأمنية.

في حالة عدم وجود أي مخالفات قانونية على حامل تصريح الخروج النهائي وخروجه خلال فترة السماح، تسمح له السلطات السعودية العودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة بعد مغادرته الأراضي السعودية.

في حالة وجود مخالفات قانونية بين الكفيل والمقيم وقد تم مغادرته للأراضي السعودية وتم تسجيله بخروج وعودة ولم يعد فيمنع من دخول المملكة لمدة ثلاثة سنوات متواصلة ولا يحق له الرجوع لنفس الكفيل مرة أخرى ولكن يسمح له الرجوع على كفيل جديد.

شروط إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

سمحت السلطات السعودية للوافدين بإلغاء تأشيرة الخروج النهائي للراغبين في مداومة العمل داخل المملكة وقد حصلوا بالفعل على عقد عمل جديد وفق بعض الشروط ويتم الإلغاء من خلال بوابة أبشر وأما عن الشروط فهي:

يجب أن يتم إلغاء تأشيرة الخروج قبل تسعون يومًا من تاريخ تأشيرة الخروج النهائي المصدرة للوافد وإلا سوف يتم تنفيذ الغرامات المالية.

الحصول على بطاقة صلاحية سارية حتى وقت الإلغاء.

عدم وجود أي أحكام قضائية ضد صاحب الخروج النهائي.

يتم طلب إلغاء الخروج من داخل المملكة وفي حالة الخروج منها لا يتم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.