الداخلية السعودية تقرر مد العمل بـ 4 اجراءات احترازية 20 يوما إضافية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً منذ قليل أعلنت فيه تمديد العمل بكافة الإجراءات الاحترازية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، 20 يوماً أخرى وذلك بناءً على توصيات وزارة الصحة وذلك لتفادي ارتفاع المنحنى الوبائي في كافة مناطق المملكة، خاصة مع ازدياد حالات الإصابة بجائحة كورونا، نتيجة للتراخي الظاهر من قبل المواطنين في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بمكافحة تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

الداخلية السعودية تقرر مد العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية مدة إضافية أخرى:-

قررت وزارة الداخلية السعودية، تمديد العمل بهذه اجتراءات الاحترازية لمواجهة تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19 ، وذلك إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية بكافة الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل بها في 21 جمادي الأخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021م، حيث سيتم تمديد العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية التالية لمدة 20 يوماً قابلة للتمديد مدد أخرى حسب متطلبات الوضع الوبائي في كافة مناطق المملكة اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير )، ليكون إجمالي عدد الأيام التي تم العمل بها بتلك الإجراءات الاحترازية نحو 30 يوماً 2021 وهذه الإجراءات الاحترازية التي سوف تم مد العمل بها مدة 20 يوماً إضافية هي:-

لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 30 فرداً.

تتوقف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

استمرار إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وكافة أماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو التي تتبع المطاعم ومراكز التسوق وما يماثلها، والصالات والمراكز الرياضية.

استمرار تعليق خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها على أن يتم الاقتصار على تقديم الطلبات على الطلبات الخارجية الأخرى.

وإذا تؤكد وزارة الداخلية على كافة الأفراد ضرورة الالتزام بما جاء في ذلك البيان والبيانات السابقة لمواجهة تفشى جائحة كورونا في المملكة حرصاً على حياتهم وحياة ذويهم.