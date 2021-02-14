أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف مجدداً مطار أبها الدولي

سلاح الجو اليمني يستهدف مجدداً مطار أبها الدولي
استهدف سلاح الجو المسير ظهر اليوم مجدداً مطار أبها الدولي.
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف k2 مطار أبها الدولي وكانت الإصابة دقيقة.
واعتبر استهداف مطار أبهاء رداً طبيعياً ومشروعاً إزاء التصعيد الجوي لتحالف العدوان وحصاره الشامل على اليمن.
وجدد متحدث القوات المسلحة اليمنية تنبيه المواطنين بالابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية.
وكان سلاح الجو المسير استهدف منذ العاشر من فبراير حتى اليوم مطار أبها الدولي بعمليات هجومية، طالت مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية حساسة بمطار أبها وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط وهدفاً هاماً بمطار أبها.
في حين دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بصاروخ باليستي دخل الخدمة لأول مرة.
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