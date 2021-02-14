السودان: نشر 18 دورية لتأمين الأسواق فى ولاية الجزيرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، قال عبد الله إدريس الكنين، والى ولاية الجزيرة، إن إعلان الطوارئ فى الولاية جاء نتيجة لرصد عناصر من النظام السابق ترتب لأعمال عنف وترويع المواطنين وتخريب.

وطمأن الكنين فى الوقت ذاته، إلى نشر 18 دورية داخل سوق مدنى إلى جانب الارتكازات، مؤكدًا استعداد الشرطة لتأمين الأسواق ومجمل الولاية.

وأشاد والى الجزيرة بجهود كبيرة تبذلها قوات الشرطة فى حفظ الأمن وتأمين المدينة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالولاية القبض على عدد من عناصر النظام السابق.