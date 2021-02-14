عاجل.. التحالف يعترض مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - تمكنت دفاعات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، من اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثى باتجاه خميس مشيط فى جنوب السعودية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وفى بيان رسمى، حذر التحالف العربى من أن ميليشيات الحوثى تتعمد استهداف المدنيين فى محاولاتها الإرهابية، وهى الاعتداءات التى تأتى بعد ساعات من قرار إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. وتواصل الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والمنشآت المدنية فى المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة، ما يمثل تهديدًا واضحًا لأمن السعودية، ويثير مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين جراء تلك الهجمات الإرهابية.

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