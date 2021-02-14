جدة - نرمين السيد - وفى حديث لقناة "الشروق نيوز" التلفزيونية فى الجزائر، قال بلعيد، إن الرئيس تبون، حسبما ما فهمه بعد لقائه به أمس السبت، "يستعد لإصدار قرار حل البرلمان خلال الأيام القادمة".
وأوضح بلعيد، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة فى الجزائر، أن قرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 فبراير الجارى الموافق لـ"اليوم الوطنى للشهيد".
يذكر أن تصريحات بلعيد بشأن حل البرلمان تأتى بعد عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب، من بينها حزب "جبهة المستقبل" الذى يقوده عبد العزيز بلعيد، وحزب "حركة البناء الوطنى" الذى يرأسه عبد القادر بن قرينة.
وقال بن قرينة، إن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية دارت حول "الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبى الوطنى فى الأيام القادمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سياسى جزائرى: الرئيس تبون سيحل البرلمان خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.