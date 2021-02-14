سياسى جزائرى: الرئيس تبون سيحل البرلمان خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وفى حديث لقناة "الشروق نيوز" التلفزيونية فى الجزائر، قال بلعيد، إن الرئيس تبون، حسبما ما فهمه بعد لقائه به أمس السبت، "يستعد لإصدار قرار حل البرلمان خلال الأيام القادمة".

وأوضح بلعيد، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة فى الجزائر، أن قرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 فبراير الجارى الموافق لـ"اليوم الوطنى للشهيد".

يذكر أن تصريحات بلعيد بشأن حل البرلمان تأتى بعد عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب، من بينها حزب "جبهة المستقبل" الذى يقوده عبد العزيز بلعيد، وحزب "حركة البناء الوطنى" الذى يرأسه عبد القادر بن قرينة.

وقال بن قرينة، إن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية دارت حول "الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبى الوطنى فى الأيام القادمة".