أطلقتهما ميليشيات الحوثي.. اعتراض مسيرتين مفخختين باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، جنوب المملكة العربية السعودية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)".
والخميس الماضي، اعترضت القوات السعودية ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. وذلك بعد يوم من وقوع اعتداء إرهابي جبان من الحوثيين استهدف مطار أبها الدولي.
وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
وشدد التحالف على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي.
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