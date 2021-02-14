الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي.
ووفقا لصحيفة "سبق"، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 2/ 7/ 1442هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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