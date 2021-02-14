322 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، في بيانها اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 372732 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 282 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 363585 حالة.
وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6433 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2714 والحالات الحرجة 459 حالة.
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