رابط molsa.gov.iq إطلاق القروض الميسرة 2021 بالعراق عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن إطلاق وجبة جديدة من القروض الميسرة 2021، والتي تصل إلى 20 مليون دينار وذلك للعاطلين الراغبين في العمل الحر، حيث تقوم الوزارة بوضع عدد من المعايير والضوابط لتنظيم الحصول على القروض لضمان الاستفادة والسداد في المواعيد المقررة كما تضمن أيضا وصول القرض للذي يعرف كيف يستعمله جيدا.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
القروض الميسرة 2021
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق والتي تهتم بشكل كبير بالمواطن العراقي الفقير والمعاق والعاطل عن العمل، بإطلاق وجبة جديدة من المشاريع الهادفة حيث أطلقت مشروع القروض الميسرة للمواطنين العاطلين عن العمل والراغبين في العمل بالمجال الخاص وفق عدد من الشروط المعايير التي يضمنها للوزارة ليتمكن من الحصول على قيمة القرض، والذي يتحدد قيمته حسب المشروع المقدم إليها حيث تصل القيمة إلى 20 مليون دينار.
مشاريع وزارة العمل الجديدة
قامت الوزارة بالتعاون مع بيت العمل الشبابي بإطلاق مسابقة عن تقديم الأعمال الهادفة والابتكارية من الشباب العاطلين عن العمل والراغبين في إقامة مشاريع يتم الاستفادة منها، ويحصل الفائز على قرض ميسر، بدون فوائد، تصل قيمته إلى 20 مليون دينار شرط اتباع المعايير والشروط:
- يتم تقديم القرض الميسر للمتقدمين دون المطالبة بالفوائد.
- يكون شرط الحصول عليه التدرب لدى بيت العمل الشبابي لمدة سنة للتدريب على العمل الحر والاستفادة الأمثل له.
شروط الحصول على القروض الميسرة
- لابد أن يكون المتقدم للوظائف من العاطلين عن العمل.
- إلا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
- أن يكون لديه مشروع ابتكاري هادف يمكن أن يفيد ويستفيد منه بشكل جيد.
- يتعهد بتنفيذ المشروع على الفوز والالتزام بمواعيد السداد.
التسجيل في القروض للشباب
- يتم الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- يتم كتابة رمز التحقق.
- يختار المستخدم ايقونة “Submit”.
- يتم الدخول على الصفحة التالية.
- يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه.
- حساب المواطن توضيح أمر مستفيدي الضمان الاجتماعي
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