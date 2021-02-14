موقع وزارة التعليم الليبية يعلن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس اليوم 2021/02/14 تفاصيل

موقع وزارة التعليم الليبية يتابعه آلاف الطلبة، بمجرد أنتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد الدكتور / محمد العماري زايد وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبية، خلال اللحظات القليلة القامة لشرح تفاصيل النتيجة للشهادة الثانوية العامة الدور الثاني والتي يترقبها أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في عموم دولة ليبيا، لكي يطمئنوا على مستقبلهم الدراسي في الثانوية المؤهلة للدخول إلي الجامعة وهو حلم كل طالب في الصف الثالث الثانوي، وسوف يعقد المؤتمر وسط أجراءات احترازية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبعدها سوف يتم رفع النتائج عبر الرابط الرسمي لوزارة التعليم ورابط منظومة الامتحانات الليبية، لكي يدخل الطلاب برقم الجلوس ومعرفة درجاتهم مع التمنيات بالنجاح والتوفيق.

موقع وزارة التعليم الليبية الرسمي

يمكن لجميع الطلبة الدخول على رابط الوزارة الرسمي، المنوط به إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الأول برقم الجلوس، وأتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة وزارة التعليم الليبية

تفقد اليوم السيد وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني المركز الوطني للامتحانات، للتأكد من أنتهاء كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعات النهائية، وقد أثنى على الجهد الذي يبذله العاملين في المركز بقيادة مدير المركز السيد / السيد أحمد السيد، لكي يكون كل شيء جاهز لعقد المؤتمر الصحفي.

رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية

تعتبر منظمة الامتحانات الليبية موقع رسمي ومعتمد لإعلان النتائج وهو تابع لوزارة التعليم الليبية، ويمكن للطلاب الدخول علية ومعرفة النتائج من خلاله، والموقع تم تحديثه لكي يتحمل الضغط المتوقع من قبل الطلاب الراغبين في معرفة نتائجهم.