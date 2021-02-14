هنُا رابط منصة مدرستي وخطوات تسجيل الطالب واولياء الامور من رابط شغال من وزارة التعليم السعودية

منصة مدرستي الواجبات لكافة المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية وحتى المتوسط الثانوي، ويتمكنوا من أداء كافة الواجبات الخاصة بهم بشكل يومي عبر المنصة، التي شهدت محركات بحث جوجل العالمية إقبال كبير عليها بالآونة الأخيرة من قبل طلاب وطالبات وأولياء أمور المملكة العربية السعودية، لأنها المنصة الوحيدة التي اعتمادتها وزارة التربية والتعليم من أجل استكمال الدراسة بدرجة كبيرة للتعلم عن بعد التي جاءت بها، نظراً لانتشار فيرس كورونا المستجد والخوف من أن ينتشر بين الطلاب لذا اهتمت على أن تقوم بتفعيل منصة إلكترونية للطلاب، ونحن اليوم سوف نساعدكم في معرفة خطوات التسجيل في المنصة وحل الواجبات ورفعها من خلالها.

منصة مدرستي الواجبات

اصبحت بوقتنا الحالي منصة مدرستي التعليمية من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين في المملكة لاستكمال مناهج الفصل الدراسي الثاني للعان الداسي 2021/ 1442، بعد أن أعلنت الوزارة سير العملية التعليمية بشكل إلكتروني مثلما صار بالفصل الدراسي الأول، على أن يتمكن الطالب من التواصل بشكل مباشر مع المعلم بالصوت والصورة، وكذلك تمكن ولي الأمر من القيام بمعرفة مستوى الطالب والحصول على درجاته من خلال المنصة، ويحصل على كل ما يكون بحاجة له من معلومات ودروس يومية عبر المنصة، كما أنه تمكنه من إثبات حضوره اليومي والحصول على الواجبات وحلها ورفعها عبر المنصة.

يتم الدخول على موقع مدرستي التعليمية.

من ثم يتم النقر فوق محفظة المهام.

وبعد ذلك ينقر على إدارج الواجب.

يقوم بتحديد موضوع المدرسة التي يرغب بحل الواجب الخاص به.

يتم حل الواجب ومن ثم النقر على متابعة.

يتم النقر على أيقونة مرئي، حتي يتمكن المعلم من رؤية المهمة والقيام بتصحيها.

يقوم الطالب بحل الواجبات حتى أن ينتهي منها.

كيفية رفع الواجبات عبر المنصة