التحالف العربي يدمر طائرتين مسيرتين حوثيتين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، أنه دمر طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط بجنوب المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة "تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي، السبت، نجاح قوات التحالف بالوقوف بالمرصاد لمحاولة حوثية ممنهجة لاستهدفت مطار أبها الدولي، موضحا أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

من ناحيته، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان السبت، بأشد العبارات، معاودة ميليشيات الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وشدد العثيمين على أن منظمة التعاون الإسلامي "تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد الأمين العام مجددا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.

السعودية تواصل التعامل مع الحوثيين كمنظمة إرهابية

من جهة ثانية، قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن الرياض ستواصل معاملة جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، كمنظمة إرهابية على الرغم من قرار واشنطن إلغاء تصنيفها للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

ولم يصدر أي رد رسمي آخر من الرياض على إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، بأن واشنطن ستلغي التصنيف اعتبارا من 16 فبراير الجاري.

وأعلن الحوثيون، الأسبوع الماضي مسؤوليتهم عن عدة هجمات بطائرات مسيرة على جنوب المملكة.

وأدان البيت الأبيض الهجوم الأخير الذي استهدف مطار أبها، وأجرى بلينكن مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي لبحث الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن.