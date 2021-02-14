طبيبة نفسية.. هدية عيد الحب للموظفين في شركة مصرية

في تقليد غريب بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، قامت شركة مصرية تسمى "إم إيه" للتسويق الإلكتروني، بتعيين متخصصة نفسية، لمدة 3 شهور، لمساعدة الموظفين غير المرتبطين لتخطي هذه الحالة، ومساعدتهم على الارتباط وإكمال حياتهم.

كما قررت الشركة صرف مكافآت لموظفيها قدرها 400 جنيه، لإسعادهم وحرصا منه على سلامتهم النفسية، بحسب الشركة.

الموضوع أصبح حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم مشاركته أكثر من 4500 مرة، وحصل على قرابة 10 آلاف إعجاب والآف التعليقات بين الجادة والمرحبة بالفكرة والساخرة أيضا، حيث تم أخذ الأمر على محمل الدعابة.

محاربة الفوبيا

مدير الشركة، المهندس محمد الأمير، قال إن "الفكرة اقترحها بالأساس موظف عازب أثناء جلسة نقاش، ومن هنا قررنا الاستعانة بطبيبة نفسية لمساعدة الموظفين على تجاوز مخاوف الارتباط ومساعدتهم في بناء حياة اجتماعية سليمة".

وأضاف الأمير، لموقع "دوت الخليج"، أن "هناك عدة أسباب لتأخر سن الزواج لدى الشباب ومنها الضغوط الاقتصادية ومخاوف الحياة بعد الزواج، وهناك أيضا فوبيا لدى بعض الشباب من الارتباط، وهناك مشكلة ثالثة حول تجارب الارتباط السيئة التي تخلق حالة من العزوف لدى الشباب".

زيادة الإنتاجية

الطبية النفسية التي تم تعيينها، أسماء علاء، تقول إن الشركة تواصلوا معها من أجل تولي العمل لمساعدة الموظفين على تخطي هذه المرحلة، خاصة من لديهم عزوف عن فكرة الارتباط أو الخوف المرضي من فكرة السعادة، لأن هناك في بعض الأحيان شبابا تكون لديهم خيارات مناسبة ولكن خوفهم يمنعهم من التقدم في الارتباط.

وتضيف الطبيبة النفسية، لموقع "دوت الخليج"، أن الهدف الأساسي هو رفع الضغط الموجود عند الموظفين، وهو الأمر الذي سيساهم في تحسين آدائه وبالتالي تتحسن جودة العمل، وهو الأمر الذي سينعكس في النهاية بشكل إيجابي على الشركة.

وتابعت أنها بالفعل جلست مع الموظفين وسمعت منهم مشاكلهم ومخاوفهم التي يعانون منها، وتمت مناقشة الأمر بشكل جدي من أجل مساعدتهم على تخطي هذه المرحلة، وتفسير أسباب الوصول إليها وكيفية التخلص منها.