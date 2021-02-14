في عيد الحب.. زفاف جماعي على ظهور الأفيال

احتفل 104 عشاق في تايلاند بمراسم زواجهم، بالتزامن مع ظهور أفيال، ضمن مراسم زفاف جماعي سنوية تقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك بمناسبة عيد الحب.
وقادت فرقة موسيقية وراقصات موكب الأفيال والمقبلين على الزواج، وأشرف مسؤول محلي كان على ظهر فيل هو الآخر، على توقيع أوراق عقد القران، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال باتيبات بانتانون (26 عاما) الذي عقد قرانه على عروسه البالغة من العمر 23 عاما: "أفكر منذ وقت طويل في أنني إذا كنت سأوقع أوراق الزواج يوما ما فلا بد أن يكون الحدث استثنائيا".
ويعد عقد القران مع ظهور الأفيال، حدث سنوي في حديقة نونغ نوتش الاستوائية بمقاطعة تشونبوري في تايلاند، وعادة ما يجذب 200 من الراغبين في دخول القفص الذهبي. لكن عدد المشاركين هذا العام انخفض بسبب جائحة كورونا.
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