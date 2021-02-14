الحريري: نطالب بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية

طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الخميس، بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وهاجم الحريري في كلمة بذكرى اغتيال والده رفيق الحريري، خصومه السياسيين، منددا بالاغتيالات السياسية التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أن "محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء"، داعيا "من يتحركون وراء الستار أن يظهروا للعلن".

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