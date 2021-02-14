الصومال: مقتل 5 بينهم 3 سيدات حوامل فى هجومين منفصلين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير الإعلامية والأمنية، تعرضت 4 سيدات لهجوم مفاجئ بإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين، ما أسفر عن مقتل 3 منهن، وإصابة أخرى، فى مديرية دينيلى التابعة لمحافظة بنادر بالعاصمة مقديشو.

وقال بيان للشرطة الصومالية: "نحقق فى ملابسات مقتل ثلاث نساء اثنتان منهن حامل، صباح اليوم، على أيدى مسلحين يعتقد أنهم إرهابيون"، مضيفًا أنه "ليس جديدا بالنسبة للشعب الصومالى أن ترتكب المجموعات الإرهابية جرائم وحشية بحق الأمهات اللواتى يبحثن عن لقمة العيش لأطفالهن".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السيدات ضحايا الهجوم الإرهابى كن يعملن عاملات نظافة بمبنى وزارة الدافاع القريب من موقع الهجوم.

كما استهدف هجوم بقنبلة نقطة تفتيش فى مدينة بلدوينى، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة آخرين، بينهم مدنيين وعسكريين، وسط المدينة الواقعة بمحافظة هيران وسط الصومال.