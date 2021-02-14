إسرائيل تعاود فتح المطاعم فى مارس مع حملة التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤولون فى تل أبيب، اليوم الأحد، عزم إسرائيل على إعادة فتح المطاعم يوم 9 مارس المقبل، كجزء من إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا مع تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد كورونا.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، حصل أكثر من 41% من الإسرائيليين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، لذا تعتزم إسرائيل فتح الفنادق والصالات الرياضية جزئيًا فى 23 فبراير أمام من حصلوا على جرعتى اللقاح، أو من اكتسبوا مناعة بعد تعافيهم من المرض. وفى تصريحات لتلفزيون "واى. نت"، أشار نحمان آش، منسق الاستجابة الوطنية للجائحة، إلى أنه سيعاد فتح قاعات الطعام فى الفنادق والمقاهى والمطاعم بعد ذلك بأسبوعين، لافتًا إلى أن 9 مارس هو التاريخ المقرر لذلك، قائلاً: "نريد أن نفتح تدريجيًا، وبتأن حتى لا نشهد موجة أخرى وإغلاقاً آخر". وقالت السلطات فى دولة الاحتلال إنها على وشك الانتهاء من تطعيم 30% من السكان، البالغ عددهم 9 ملايين بجرعتى اللقاح هذا الشهر، وتأمل فى تحصين 50% وإعادة فتح الأنشطة بصورة أكبر الشهر المقبل.

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