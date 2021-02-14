وذكر المسئول أن الوضع إلى الآن لم يستدع فرض إجراءات أكثر مما تم اتخاذه، إذ إن الزيادة في الإصابات اليومية لم تتجاوز الحد الذي يستدعي القلق.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل (322) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (372732) حالة، من بينها (2714) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (459) حالة حرجة.
كما تم تسجيل (282) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (363585) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6433) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.
وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة من الصحة السعودية حول تطعيمات لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.