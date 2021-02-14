استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، وذلك في إطار عدة لقاءات يعقدها الأخير مع مسئولين ليبين، لبحث الترتيبات اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المكتب الإعلامي للمستشار عقيلة صالح في بيان له"مستشار صالح يستقبل المنفي في مقر إقامته بمدينة القبة لبحث مستجدات الوضع وعدة ملفات هامة".
ومن المقرر أن يعقد عددًا من أعضاء مجلس النواب، غدًا الاثنين، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة، للتحضير للجلسة العامة، لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية الفرنسي، أمس الأول الجمعة، إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبي في هذا البلد.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إن لودريان تباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا.. المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.