ليبيا.. المستشار عقيلة صالح يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، وذلك في إطار عدة لقاءات يعقدها الأخير مع مسئولين ليبين، لبحث الترتيبات اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي للمستشار عقيلة صالح في بيان له"مستشار صالح يستقبل المنفي في مقر إقامته بمدينة القبة لبحث مستجدات الوضع وعدة ملفات هامة".

ومن المقرر أن يعقد عددًا من أعضاء مجلس النواب، غدًا الاثنين، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة، للتحضير للجلسة العامة، لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية الفرنسي، أمس الأول الجمعة، إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إن لودريان تباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياس