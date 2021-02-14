ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار كتلة جليد في الهند إلى 41 قتيلا

أعلن مركز الطوارئ في الهند، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد القتلى في انهيار كتلة جليد في ولاية أوتاراخند إلى 41 شخصا.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية الهندية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - "إن انهيار كتلة جليدية في 7 من فبراير الجاري، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر ريشيجانجا، مما أدى إلى جرف وغمر محطة كهرومائية في المنطقة تحمل نفس الاسم".

وأضافت أن 164 شخصا في عداد المفقودين، فيما تشارك في عملية البحث عنهم فرق الإنقاذ المحلية ووحدات الجيش.

وكان لهذا الطوفان المفاجئ تأثير سلبي على مشروع بناء محطة كهرومائية تابعة لـ(NTPC)، أكبر شركة طاقة هندية، في تابوفان على نهر داوليجانجا.