إستونيا: سنعتمد اللقاح الروسي بعد نيله الترخيص الأوروبي

قالت رئيس وزراء إستونيا كاي كالاس، إنها لا ترى وجود سبب لرفض لقاح "سبوتنيك V" الروسي، إذا تمت الموافقة عليه والسماح باستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت رئيسة الوزراء، في حديث مع الصحفيين، إلى أن "روسيا ربما تستخدم لقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا، لتحقيق أهدافها السياسية وفي سبيل زيادة نفوذها، لكن الصين تتصرف بهذا الشكل كذلك".
وتابعت كالاس، القول: "ولكن إذا أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أن هذا اللقاح جيد، فستعتبر إستونيا اللقاح الروسي مناسبا لها، مثل أي لقاح آخر".
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